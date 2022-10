Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Drei Rollerdiebstähle in Konz

Konz (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 12.10.22 kam es im Stadtgebiet von Konz zu drei Rollerdiebstählen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Saarburg ergibt sich folgender Tatablauf:

Zunächst wurde am späten Abend ein Roller in der Karthäuser Straße entwendet , dieser konnte anschließend im Bereich des Möbel Martin Kreisels durch einen Zeugen festgestellt werden.

Zu einem weiteren Rollerdiebstahl kam es in der Weinbergstraße, dieser Roller wurde kurze Zeit später im Lidl Kreisel abgelegt.

Der dritte Roller ist in der Konstantinstraße entwendet und anschließend auf einem nahegelegenen Parkplatz in Brand gesetzt worden.

Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei Saarburg konnten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 12 und 15 Jahren festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wurden unter anderem die eingesetzten Beamten mehrfach von den Jugendlichen beleidigt.

Die drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss an Verantwortliche übergeben. Ein Tatverdächtiger ist wohnhaft in der VG Wittlich und zwei in der VG Konz.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Sachbeschädigung durch Feuer, Beleidigung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Saarburg sucht Zeugen und fragt, wer in diesem Zusammenhang unter Telefon 06581/91550 Hinweise geben kann?

