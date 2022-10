POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Frauenberg (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, den 07.10.2022, um ca. 15:00 Uhr und Montag, den 10.10.2022, um 09:45 Uhr kam es zu einem Kupferdiebstahl am Vereinsheim des Angelsportvereins in Frauenberg. Bislang unbekannte Täter entwendeten hierbei ca. 13 Meter einer kupfernen Dachrinne. Dabei entstand ein nicht ganz unerheblicher Sachschaden. Die Polizei Baumholder bittet um sachdienliche Hinweise unter der Nummer 06783-9910. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER PI ...

