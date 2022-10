Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiinspektion Saarburg verabschiedet den Bezirksbeamten Mosel in den Ruhestand

Saarburg (ots)

Bezirksbeamter Mosel, Anton Perius, wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Anton Perius ist 1961 in Steinbach geboren und absolvierte nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer, sowie eine Ausbildung zum Gesenk Schmied. Zudem absolvierte er fünfzehn Monate Wehrdienst, überwiegend in Koblenz.

Herr Perius wurde am 1.9.1984 bei der damaligen Bereitschaftspolizei Wittlich eingestellt. Nach seiner Ausbildung in Wittlich und Koblenz war er bei der Bereitschaftspolizei Mainz und Enkenbach, sowie bei den Polizeiautobahnstationen Ruchheim und Wattenheim eingesetzt. Seit September 2000 ist er Angehöriger der Polizeiinspektion Saarburg. Dort war er bis 2013 im Wechselschichtdienst tätig.

Seit nahezu zehn Jahren war er als Orts- und Bezirksbeamter eingesetzt. Die Bezirksbeamten bei der Polizei Rheinland-Pfalz haben eine wichtige Funktion. Sie sind kompetente Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, für Institutionen, Verbände und Behörden. Sie halten den vertrauensvollen Kontakt zum Bürger, auch im direkten Gespräch, und bearbeiten alle anfallenden Straftaten in ihrem Bezirk.

Anton Perius betreute überwiegend die Orte entlang der Mosel von Palzem bis nach Wasserliesch, dazu Kanzem, Wiltingen, Wawern und Tawern. Zudem trug er maßgeblichen Anteil an der bestehenden Freundschaft der Polizei Saarburg mit der Polizei in Puck, dem polnischen Partnerkreis des Landkreises Trier- Saarburg.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in seinem Bezirk wurde Herr Polizeihauptkommissar Anton Perius nun in den Ruhestand verabschiedet. "Die Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen der Polizei Saarburg verlieren mit Toni Perius eines Ihrer bekanntesten Gesichter in der Region" lobte ihn der Leiter des Kriminal- und Bezirksdienstes Erster Polizeihauptkommissar Armin Görgen bei seiner Verabschiedung.

Der deutsche Mannschaftsmeister und dreifache Saarlandmeister im Hundesport lebt mit seiner Ehefrau im saarländischen Lebach- Steinbach. Er ist Vater einer erwachsenen Tochter.

