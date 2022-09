Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall nach gefährlichem Überholmanöver auf B 53

Erden (ots)

Am 07.09.2022 um 06:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 53 Höhe des Römerkelters Erden. Ein Lieferwagen überholte trotz Gegenverkehrs einen vor ihm fahrenden LKW mit Anhänger, so dass der Gegenverkehr aus voller Fahrt auf den Radweg ausweichen musste. Beim Wiedereinscheren des Lieferwagens stieß dieser gegen das noch neben ihm befindliche Lastkraftwagengespann, welches Gefahrgut geladen hatte. In der Folge kamen die beiden Fahrzeuge stark beschädigt auf der B 53 zum Stehen und blockierten komplett die Fahrbahn. Es entstand ein großes Trümmerfeld. Verletzt wurde niemand. Gefahrgut trat nicht aus. Dennoch musste die B 53 für 3 Stunden zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Den 43 jährigen Fahrer des unfallverursachenden Lieferwagens erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Der Unfall wurde durch die Polizei Bernkastel-Kues aufgenommen. Die Straßenmeisterei richtete eine Vollsperrung der B 53 ein.

