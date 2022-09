Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dreis-Brück - Tödlicher Verkehrsunfall

Dreis Brück (ots)

Am Abend des 06.09.2022 befuhr ein 69-Jähriger aus der VG Adenau mit seinem Motorrad die Bundestraße 410 von Dreis-Brück kommend in Fahrtrichtung Boxberg. In einer leichten Rechtskurve kam er vermutlich in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links ab und erlag seinen Verletzungen. Die leblose Person wurde von einem Verkehrsteilnehmer gegen 21:49 Uhr aufgefunden. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der Unfall wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Daun aufgenommen. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor, so dass gebeten wird, von weiteren Anfragen abzusehen.

