Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungslage am Samstag - Die Polizei informiert

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0939

Die Dortmunder Polizei informiert über Versammlungen am Samstag, 27.8. in der Dortmunder-Innenstadt und dem Dortmunder Westen.

Eine Versammlung mit mehreren hundert Teilnehmenden soll am frühen Nachmittag in der Innenstadt starten und dann ihren Weg über die Rheinische Straße in Richtung Westen nehmen. Nach einer Zwischenkundgebung in Dorstfeld soll der Abschluss am S-Bahnhof in Dortmund-Dorstfeld erfolgen.

Für den gesamten Nachmittag ist im Bereich der Innenstadt, der Rheinischen Straße sowie angrenzenden Straßen als auch im Bereich Dorstfeld mit Verkehrsstörungen zu rechnen.

Darüber hinaus findet eine weitere Versammlung in Form einer Kundgebung in der Nähe des Wilhelmplatz, ebenfalls im Ortsteil Dorstfeld, statt.

Bitte informieren Sie sich über unseren Twitter Kanal am Versammlungstag über den aktuellen Stand der Einschränkungen. Ebenfalls geschaltet ist ein Bürgertelefon. Unter der Nummer 0231-132 5555 werden Fragen zum aktuellen Versammlungsgeschehen beantwortet. Das Bürgertelefon ist am Samstag ab 12 Uhr erreichbar.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell