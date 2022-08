BPOL NRW: 87-Jähriger touchiert Polizeidienstwagen und übersieht Passanten bei Wendemanöver

Frankfurt/Siegburg (ots) - Am Samstag, den 20.08.22, stellte ein 24-jähriger Amerikaner Anzeige in Frankfurt wegen des Diebstahls seines Rucksacks aus einem Schnellfahrzug. Die Bundespolizei in Siegburg stellte den Tatverdächtigen via Handyortung. Außerdem fanden sie noch weiteres Stehlgut... Gegen 23:30 Uhr zeigte ein 24-jähriger US-amerikanischer Austauschstudent ...

mehr