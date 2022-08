Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beute im Wert von über 11.000EUR - Bundespolizei stellt Täter mittels Ortung

Frankfurt/Siegburg (ots)

Am Samstag, den 20.08.22, stellte ein 24-jähriger Amerikaner Anzeige in Frankfurt wegen des Diebstahls seines Rucksacks aus einem Schnellfahrzug. Die Bundespolizei in Siegburg stellte den Tatverdächtigen via Handyortung. Außerdem fanden sie noch weiteres Stehlgut...

Gegen 23:30 Uhr zeigte ein 24-jähriger US-amerikanischer Austauschstudent auf der Bundespolizeidienststelle in Frankfurt am Main den Diebstahl seines Rucksacks während der Zugfahrt auf der Strecke zwischen Freiburg und Frankfurt an. Über eine App konnte er seinen, im Rucksack befindlichen Laptop, orten. Da der aktuelle Standort nahe Bonn war, kontaktierten die Kollegen aus Frankfurt die Siegburger Kräfte. Diese begaben sich unmittelbar an die mitgeteilte Örtlichkeit des Rucksacks und konnten diesen bei einem 32-Jährigen auffinden. Der Rucksackinhaber versuchte unmittelbar zu fliehen, konnte aber nach ca. 300 Meter langer Verfolgungsstrecke durch die Beamten und Beamtinnen gestellt werden. Sie überprüften die Personalien des Tatverdächtigen, wobei sich eine Fälschung seines französischen Ausweises herausstellte. In dem gestohlenen Rucksack waren neben dem hochwertigen Laptop, eine Kamera mit mehreren Objektiven und der amerikanische Reisepass des Opfers. Ferner fanden die Beamten und Beamtinnen eine Handtasche mit 7000EUR Bargeld, deren Eigentümerin bereits Anzeige erstattet hatte. Sie und auch der amerikanische Student freuten sich über die Wiedererlangung ihrer Wertsachen. Der 32-jährige Tatverdächtige muss sich wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthalts verantworten. Die Staatsanwältin entschied, dass er in Untersuchungshaft genommen wird.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell