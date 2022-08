Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bierkiste geworfen und Bundespolizist angegriffen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21. August) ist durch eine Streife der Bundespolizei in Münster eine schlafende, männliche Person im Haupttunnel aufgefunden worden.

Der Deutsche wurde durch die die Einsatzkräfte aufgeweckt. Sofort beleidigte er die Beamten massiv. Der 36-jährige Mann wurde aufgefordert seine mitgeführte Bierkiste an sich zu nehmen und den Bahnhof zu verlassen. Unter Protest und verbal weiterhin aggressiv stand der Mann auf und begab sich in Richtung Haupteingang. Dort angekommen warf er die Bierkiste auf den Vorplatz und die Flaschen verteilten sich weiträumig. Dem erteilten Platzverweis kam der polizeibekannte Mann nur widerwillig nach, sodass er an den Armen hinausgeführt werden sollte. In diesem Moment versuchte der Mann einen Beamten mittels Faustschlag zu attackieren. Dies wurde unterbunden und der Angreifer wurde gefesselt. Im Anschluss erfolgte die Zuführung zur Wache.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat der wohnsitzlose Mann seinen Weg fortgesetzt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

