POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots) - 16. Juni 2022 | Kreis Stormarn - 01.06.2022 - Trittau Dank eines Zeugenhinweises, wurde am 01.06.2022, gegen 20.25 Uhr eine Trunkenheitsfahrt in Trittau aufgedeckt. Nach ersten Erkenntnissen meldete eine Zeugin einen grauen VW Golf, der von der Straße Hauskoppelberg in Richtung Ernst-Barlach-Ring fuhr. Dieser habe zuvor eine Kurve so durchfahren, dass es fast zu einer Kollision mit einem ...

mehr