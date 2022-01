Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit Sachschaden. Fahrer hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag, 08.01.2022 gegen 13:10 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Kleve zu einem Unfall mit Sachschaden an der Bedburger Weide in Hasselt entsandt, da ein Pkw gegen eine Straßenlaterne geprallt war. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Laterne stark beschädigt und der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Während der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 53-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiter stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderer berauschender Mittel, was durch einen jeweiligen Vortest bestätigt wurde. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

