Bundespolizeidirektion München: Neujahrskonzert des Bundespolizeiorchesters in Rosenheim / Nach coronabedingter Pause findet traditionelles Neujahrskonzert wieder statt

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim lädt zum festlichen Neujahrskonzert am 19. Januar 2023 um 18:00 Uhr herzlich ein. Damit kann nach coronabedingter Pause wieder eine Rosenheimer Tradition aufleben, mit der die Bundespolizei ihrer besonderen Verbundenheit mit der Bevölkerung Ausdruck verleihen will.

Unter der Leitung von Dirigentin Irene Anda gastiert das renommierte Bundespolizeiorchester München in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Rosenheim am Ludwigsplatz. Das sinfonische Blasorchester spielt im Rahmen eines abwechslungsreichen, etwa einstündigen Programms unter anderem Werke von Ambroise Thomas, Alexandre Guilmant, Whitney Houston, Dmitri Schostakowitsch und Billy Joel. Der Eintritt ist frei.

