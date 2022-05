POL-PB: Polizei sucht Steinewerfer

Paderborn (ots) - Am frühen Samstagmorgen erschien gegen 03.40 Uhr ein 33-jähriger Mann auf der Wache der Polizei und machte Angaben zu einem Raubüberfall zum Nachteil seiner Person am Le-Mans-Wall in Paderborn. Nun werden Zeugen gesucht. Der Mann gab an, gegen 23.00 Uhr von der Neuhäuser Straße aus über die Friedrichstraße und das Westerntor in Richtung ...

mehr