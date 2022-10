Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 18. Oktober 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch

Sonntag, 16.10.2022, 15:30 Uhr, bis Montag, 17.10.2022, 08:30 Uhr

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh gelangten bislang unbekannte Täter über das Dach und anschließendem Einschlagen eines Fensters in die Büroräume eines Gastronomiebetriebs in der Brauergildenstraße. In den Büroräumlichkeiten werden Schränke durchwühlt und aufgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen / Weddel: Einbruch in Wohnhaus

Montag, 17.10.2022, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr

Während der Abwesenheit der Bewohner gelangten unbekannte Täter am Montag, 17.10.2022, zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in Weddel, Sudetenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundener Schmuck sowie Bargeld entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Dorstadt: Kleinkraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Montag, 17.10.2022, gegen 16:45 Uhr

Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 615, zwischen Ohrum und Dorstadt, schwer verletzt worden. Demnach bemerkte der 17-Jährige das verkehrsbedingte Abbremsen eines vor ihm fahrenden Autos einer 60-jährigen Fahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Im weiteren Verlauf stürzte er und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro.

