Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 18.10.2022:

Peine (ots)

Vandalismus am Peiner Ratsgymnasium

Am Morgen des 17.10. stellte der Hausmeister des Ratsgymnasiums in Peine fest, dass wahrscheinlich über das vorangegangene Wochenende mehrere Sachbeschädigungen am Schulgebäude erfolgt sind. Am Sporthallentrakt ist die Verglasung an Lichtkuppeln mutwillig beschädigt worden, außerdem ist ein Lüfter zu Schaden gekommen. An einer anderen Stelle ist der Blitzableiter des Gebäudes beschädigt worden. Der oder die unbekannten Täter muss dafür auf das Dach des Hallentraktes geklettert sein. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell