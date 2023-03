Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Fahrgast in Linienbus angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am Freitag, den 17.02.2023, kam es in Ludwigsburg-Eglosheim zu einem tätlichen Angriff auf einen 21-jährigen Mann, der dabei leichte Verletzungen davontrug. Der 21-Jährige befand sich gegen 07:45 Uhr in einem Bus der Linie 425, der vom Bahnhof Ludwigsburg kommend in Richtung Falkenweg (Eglosheim) unterwegs war. Als er den voll besetzten Bus verlassen wollte, musste er mehrere im Gang stehende Fahrgäste passieren. Dabei entstand ein ein Streit zwischen dem 21-Jährigen und einem etwa 18-jährigen Fahrgast, in dessen Verlauf der noch unbekannte dem 21-Jährigen immer wieder auf den Kopf schlug. Nachdem der Busfahrer den jungen Mann angesprochen und mit der Verständigung der Polizei gedroht hatte, lies der noch Unbekannte zunächst von dem 21-Jährige ab, so dass dieser an der Bushaltestelle August-Bebel-Straße den Bus verlassen konnte. Der Angreifer stieg in Begleitung eines weiteren jungen Mannes ebenfalls aus dem Bus. Die beiden griffen dann erneut den 21-Jährigen an, brachten ihn zu Boden und traten gemeinsam mehrfach auf ihn ein. Anschließend ließen die beiden von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung der Ackerstraße. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, außerdem wurde seine Jacke zerrissen und ein mitgeführter Koffer beschädigt. Die beiden Unbekannten werden als etwa 17 bis 18 Jahre alt beschrieben. Der Angreifer aus dem Bus soll etwa 170 bis 175 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er soll dunkle Kleidung getragen sowie kurze dunkle Haare und einen Oberlippenbart gehabt haben. Sein Begleiter soll etwa 180 cm groß und ebenfalls dunkel bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim ermittelt nach wie vor in dem Fall und geht davon aus, dass die Auseinandersetzung von mehreren Fahrgästen im Bus oder Passanten auf der Straße beobachtet worden sein müsste. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07141 22150-0 oder per Email an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell