POL-PDNR: Fahrerflucht durch rücksichtslosen betrunkenen Fahrer ohne Führerschein

Neustadt (Wied) (ots)

Am 13.08.2022, gegen 20:45 Uhr, ging auf der Wache der Polizeiinspektion Straßenhaus zunächst ein Hinweis über einen "rasenden" Opel Meriva bei Neustadt (Wied) ein. Nachdem es fast zu einem Unfall zwischen diesem Fahrzeug und dem Melder kam, wurden aus dem Opel Getränkedosen auf das Fahrzeug des Melders geworfen, welcher das Fahrzeug nach kurzer Verfolgung aus den Augen verlor. Der Melder konnte sich jedoch ein Kennzeichenfragment merken.

Am 13.08.2022, gegen 21:15 Uhr, erging eine Meldung über eine Verkehrsunfallflucht , wobei das geparkte Fahrzeug des Melders in der Ortslage Fernthal beschädigt wurde. Der Melder konnte jedoch bei einer eigenen Nachschau das unfallverursachende Fahrzeug in der Nachbarschaft feststellen. Hierbei stellte sich heraus, dass Kennzeichen und Fahrzeugtyp zu dem zuvor genannten Sachverhalt passten.

Weitere Ermittlungen führten sodann zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer, bei dem ein Atemalkoholwert von 2,31 Promille festgestellt werden konnte. Auch seine Mitfahrer standen ihm in dessen Atemalkoholwert in nichts nach.

Es erfolgte eine Blutentnahme beim Fahrer, wobei sich herausstelle, dass dieser darüber hinaus nicht einmal im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

