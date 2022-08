POL-GM: Kellertür aufgehebelt

Wipperfürth (ots) - Unbekannte haben am Wochenende auf dem Gelände eines Möbelhauses in der Lenneper Straße mehrere Pakete geöffnet. Zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 8:40 Uhr am Samstag (27. August) verschafften sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände, wo sie in den Bereich der Warenanlieferung einstiegen. Hier öffneten sie diverse Pakete und entwendeten mehrere Spiegel und Kissen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer ...

