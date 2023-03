Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ist es gegen 17:45 Uhr auf der Bundesautobahn 8, zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart, in Fahrtrichtung München zu einem Unfall gekommen, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 50 Jahre alte Lenker eines Mercedes befuhr die zweite der insgesamt vier Fahrspuren von links, als auf Höhe der Anschlussstelle Leonberg-Ost ein bislang unbekannter Fahrer eines mutmaßlich schwarzen PKW ohne zu Blinken von der ganz Linken auf die Fahrspur des Mercedes-Lenkers wechselte. Um eine Kollision beider Fahrzeuge zu vermeiden, musste der Fahrer des Mercedes sein Fahrzeug stark abbremsen. Ein hinter dem Mercedes fahrender 42-jähriger VW-Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in der Folge dem Mercedes auf. Durch den Aufprall erlitt eine 11-jährige Mitfahrerin im VW leichte Verletzungen, am VW und am Mercedes entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro. Zu einer Kollision mit dem unbekannte schwarze PKW kam es nicht. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den Unfall zu kümmern, unerlaubt vom Unfallort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell