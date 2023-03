Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr die Scheiben eines, auf dem Wanderparkplatz "Gatter" an der Landesstraße 1188 in Sindelfingen, abgestellten Mercedes eingeschlagen und daraus eine Handtasche mit verschiedenen Wertgegenständen, sowie eine Geldbörse entwendet. Die Täter verursachte am Fahrzeug einen Schaden von rund 2.000 Euro, der genaue Wert des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon 07031 697-0 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

