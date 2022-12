Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht / 1000 Euro Fremdschaden/ Zeugen gesucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von Mittwoch, dem 28.12.2022, 17.30 Uhr bis Donnerstag, dem 29.12.2022, 08.30 Uhr. Zum genannten Zeitraum parkte ein 37-Jähriger Mann seinen PKW, einen schwarzen Mercedes-Benz Viano, in Bad Salzschlirf in der Rudolf-Müller-Straße ordnungsgemäß in einer Parkreihe.

Als der 37-Jährige sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, musste er jedoch im Bereich der vorderen Stoßstange seines Fahrzeuges einen Schaden feststellen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 zu melden.

Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

