POL-CE: Winsen/A. - 96-Jähriger zu Hause bestohlen +++ Polizei fahndet nach zwei Einschleichdieben

Celle (ots) - Am Donnerstagmittag kam es in der Celler Innenstadt erneut zu einem Handtaschendiebstahl. Ein 57 Jahre alte Frau aus Celle hielt sich gegen 13:15 Uhr im Außenbereich eines Restaurants in der Rundenstraße auf. Ihre Handtasche hatte sie auf einem Stuhl neben sich abgelegt. In der Tasche befanden sich neben mehreren Karten auch Bargeld in dreistelliger Höhe sowie ein Smartphone. Ein unbekannter Täter nutzte ...

