POL-CE: Eicklingen - Einbrüche in Fahrschule und Bootsgeschäft

Celle (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Mittwoch auf einem Bauernhof in Huxahl eine Maschinenhalle und mehrere Schweineställe auf. Sie stahlen Hochdruckreiniger sowie Elektrowerkzeuge. Dabei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweis von Zeugen nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter Telefon 05051/47166-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: ...

