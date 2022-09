Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Stiftsfreiheit

Bad Gandersheim (ots)

04.09.2022, in der Zeit von 12:13 Uhr bis 12:20 Uhr, dortiger Parkstreifen in der Einbahnstraße

In dem oben angegebenen Zeitraum parkte der Geschädigte seinen Pkw, einen roten Audi A 4, in der Stiftsfreiheit auf dem dortigen Parkstreifen, um eine kurze Besorgung in der Innenstadt zu machen. Währenddessen hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren mit einem Fahrzeug den Pkw des Geschädigten touchiert und dadurch vorne links am Kotflügel beschädigt. Dadurch entstand an dem Audi des Geschädigten ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (Ge)

