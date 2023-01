Heinsberg-Kempen (ots) - Samstagabend (28. Januar) ereignete sich auf der Nikolausstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 65-Jährige war gegen 22.10 Uhr als Fußgänger auf der Nikolausstraße am linken Fahrbahnrand in Gehrichtung Oberstraße unterwegs. Ein ihm entgegenkommender weißer Kleinbus touchierte den Mann mit dem rechten Außenspiegel an der rechten Schulter. Hierdurch erlitt der ...

mehr