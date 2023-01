Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau fährt Fußgänger an und flüchtet

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am 27. Januar (Freitag) kam es gegen 11.45 Uhr auf der Liecker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 43 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Der Heinsberger war als Fußgänger auf der Liecker Straße in Gehrichtung der Straße Auf dem Brand unterwegs. In Höhe der Einmündung Stiftstraße nutze er die markierte Querungshilfe für Radfahrer, um die Straße zu überqueren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW. Durch den Aufprall fiel der Mann auf die Motorhaube des Fahrzeugs. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt aus Richtung Stiftstraße nach links auf der Liecker Straße fort und entfernte sich in Richtung Hochstraße. Die Fahrerin war zirka 70 Jahre alt, hatte graue Haare und war Brillenträgerin. Bei dem PKW handelte es sich um ein silberfarbenes Fahrzeug. Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell