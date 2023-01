Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 28/2023 vom 28.01.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Straftaten

Selfkant-Höngen - Diebstahl von Kupferkabel

Im Tatzeitraum, vom 26.01.2023, 18:00 Uhr bis 27.01.2023, 08:30 Uhr, wurden aus einem Rohbau am Biesener Weg verlegte Stromkabel entwendet. Am Klosterpfad wurden an zwei weiteren Baustellen Starkstromkabel an den dortigen Verteilerkästen abgetrennt und entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Übach-Palenberg-Marienberg - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter brachen die Zugangstür zu einem Vereinsheim an der Marienstraße auf. Im Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Die Tat ereignete sich im Zeitraum des 26.01.2023 20:00 Uhr bis 27.01.2023 06:50 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Übach-Palenberg - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 20 jähriger Übacher kommt mit seinem Pkw, auf der Carlstraße, in einer Rechtskurve, nach links von der Fahrbahn ab. Er überfährt eine Verkehrsinsel. Dabei überschlägt sich der Pkw und bleibt auf dem Fahrzeugdach liegen. Hierdurch wird der Fahrzeugführer leicht verletzt. Zwei weitere Mitfahrer sind unverletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich, am 28.01.2023, um 02:23 Uhr. Bei dem Unfallverursacher wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein verblieb bei der Polizei.

