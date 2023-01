POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 5. Kalenderwoche

Erkelenz (ots) - In den letzten Tagen kam es im Bereich Erkelenz vermehrt zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Dabei schlugen die Täter überwiegend Scheiben ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Der Kriminalpolizei ist es nun gelungen, nach geführten Ermittlungen zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche mit einer Vielzahl von Straftaten in Verbindung zu bringen. Ein erwirkter und umgesetzter Durchsuchungsbeschluss ...

