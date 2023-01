Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl auf Baustelle

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am frühen Freitagmorgen (27. Januar) um kurz nach 4 Uhr in ein an der Carl-Diem-Straße gelegenen und im Umbau befindlichen Gebäudekomplex. Auf einer Videoaufzeichnung war zu erkennen, dass der Täter, der augenscheinlich Brillenträger ist, mit einer dunklen Jacke bekleidet war und eine weiße Sturmhaube trug. Er führte zudem einen Rucksack mit sich. Ob er etwas entwendete, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

