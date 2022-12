POL-SU: Ohne Führerschein erwischt

Niederkassel (ots) - Am Dienstag (27.12.2022) wurde in eine Erdgeschosswohnung an der Ommerichstraße in Niederkassel-Ranzel eingebrochen. Zwischen 14:15 Uhr und 19:30 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter mutmaßlich über den Garten zur Wohnung. Dort hebelten sie die Balkontür auf und verschafften sich Zutritt zum Schlafzimmer. Entwendet wurde ein Schmuckkasten mit mehreren Uhren und Ringen in einem Gesamtwert ...

