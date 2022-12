Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Niederkassel (ots)

Am Sonntag (25.12.2022) wurde in den frühen Morgenstunden gegen 04:30 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Lenaustraße in Niederkassel-Lülsdorf eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten die Eingangsschiebetüren auf, um sich Zutritt zu dem Geschäft zu verschaffen. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam die Abdeckung der Tabakwaren, die sich im Kassenbereich befinden.

Eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren wurde entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen zur genannten Tatzeit wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell