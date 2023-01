POL-HS: Polizeibericht Nr. 29 vom 29.01.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots) - Straftaten Selfkant-Höngen - Diebstahl von Kupferkabel Im Tatzeitraum, vom 26.01.2023, 18:00 Uhr bis 27.01.2023, 08:30 Uhr, wurden aus einem Rohbau am Biesener Weg verlegte Stromkabel entwendet. Am Klosterpfad wurden an zwei weiteren Baustellen Starkstromkabel an den dortigen Verteilerkästen abgetrennt und entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Übach-Palenberg-Marienberg - ...

