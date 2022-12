Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Balkonbrand

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 22.12.2022, hat ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in St.Blasien gebrannt. Gegen 08:50 Uhr waren die Rettungskräfte verständigt worden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Wohnräume verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Am Balkon entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Eine technische Brandursache erscheint unwahrscheinlich, vielmehr dürfte eine fahrlässig verursachte Brandentstehung vorgelegen haben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell