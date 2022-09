POL-MA: Mannheim: PKW vom Parkplatz entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Schwetzinger Landstraße ein - letztlich flüchteten diese ohne Beute. Zwischen 23 Uhr und 1.30 Uhr trennten die Täter zunächst die Gitterstäbe vor einem Fenster ab um dieses anschließend aufzuhebeln. Im Innern versuchten die Einbrecher dann einen Tresor zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Ebenfalls kam es in der ...

