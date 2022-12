Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Gefährliche Fahrweise eines Autofahrers - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 22.12.2022, gegen 06:00 Uhr, ist ein Autofahrer durch seine gefährliche Fahrweise zwischen Albbruck-Hauenstein und Laufenburg aufgefallen. Zunächst auf der A 98 in Fahrtrichtung Bad Säckingen soll der dunkle Kombi deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein und sogar über die Gegenfahrspur überholt haben. An der Abfahrt Laufenburg verließ dieses Fahrzeug die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Schweizer Grenze. Auf diesem Abschnitt soll der unbekannte Fahrer nochmals mehrmals gefährlich überholt und auch die rote Ampel für Linksabbieger in Richtung Grenzübergang überfahren haben. Der Gegenverkehr musste deshalb bremsen. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen und Personen, die gefährdet wurden (Kontakt 07761 934-0).

