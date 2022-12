POL-FR: Landkreis Emmendingen: WARNMELDUNG - Trickbetrüger nutzen WhatsApp

Freiburg (ots) - Durch Einschlagen der seitlichen Autoscheiben gelangten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20./21.12.2022, und von Mittwoch auf Donnerstag, 21./22.12.2022, in mehrere Fahrzeuge und durchsuchten diese. Die Fahrzeuge standen in der Hebelstraße, Friedrich-Hecker-Straße, der Straße "Am Stadtgraben" und der Wallstraße. Handschuhfächer und Mittelkonsolen wurden durchsucht. In beiden ...

mehr