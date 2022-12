POL-FR: Lörrach: Seitenabstand nicht eingehalten und mit geparkten Pkw kollidiert - beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 21.12.2022, ist ein mutmaßlicher Ladendieb in Wehr gegenüber Einsatzkräften der Polizei beleidigend und renitent geworden. Gegen 21:30 Uhr soll der 40-jährige Tatverdächtige in einem Einkaufsmarkt in der Öflinger Straße drei Flaschen Wodka gestohlen haben. Gegenüber der verständigten Polizei wurde der stark alkoholisierte ...

mehr