Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Mutmaßlicher Ladendieb wird beleidigend und renitent - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 21.12.2022, ist ein mutmaßlicher Ladendieb in Wehr gegenüber Einsatzkräften der Polizei beleidigend und renitent geworden. Gegen 21:30 Uhr soll der 40-jährige Tatverdächtige in einem Einkaufsmarkt in der Öflinger Straße drei Flaschen Wodka gestohlen haben. Gegenüber der verständigten Polizei wurde der stark alkoholisierte Mann sofort beleidigend und zeigte starke Stimmungsschwankungen. Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen setzte er seine beleidigenden Äußerungen fort und attackierte auch einen Polizeibeamten, der dem Angriff ausweichen konnte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten Wehr übernommen. Dieser bittet Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07762 8078-0).

