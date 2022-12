Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Trunkenheitsfahrt endet mit einem platten Reifen

Breisach (ots)

Breisach - Gegen 00.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag den 22.12.2022, geriet in Breisach ein 41-jähriger Fahrzeugführer infolge übermäßigen Genusses alkoholischer Getränke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er einen ordnungsgemäß parkenden Pkw, welcher durch den Aufprall auf einen in ca. 1 Meter Entfernung befindlichen Stein geschoben wurde. Am Fahrzeug des alkoholisierten Pkw-Fahrers entstand ein Schaden am rechten Vorderrad, weshalb er ca. 50 Meter nach der Kollision auf der Felge zum Stillstand kam. Der Fahrzeugeigentümer des geparkten Pkw wurde aufgrund der Aufprallgeräusche auf den Vorfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Schnell fiel den aufnehmenden Beamten der deutlich wahrnehmbare Atemalkoholgeruch sowie der schwankende Gang des Unfallverursachers auf. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten, eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle und eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Freiburg wird vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell