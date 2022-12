Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zu schwungvoller Einparkversuch - ein Pkw abgeschleppt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 10.30 Uhr, parkte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin wohl zu schwungvoll ein und fuhr in das Heck eines geparkten Smart. Die 39-Jährige befuhr den Talweg in Stetten bergwärts und wollte am rechten Fahrbahnrand parken. Der Einparkversuch dürfte sehr schwungvoll gewesen sein, da sie in das Heck eines Smart fuhr. Der Pkw der 39-Jährigen wurde in das Bankett abgewiesen. Der Smart wurde auf die Fahrbahn geschoben und kam dort quer zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Der Pkw der 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

