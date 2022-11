POL-S: Baustellencontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen (14.11.2022) in der Strohgäustraße im Bereich des Porscheplatzes ereignet hat. Ein 26 Jahre alter Mann war gegen 05.20 Uhr mit seinem Motorrad in der Strohgäustraße in Richtung des Porscheplatzes unterwegs. Auf Höhe einer dortigen Fußgängerfurt kam es dann mit zwei Fußgängern in Alter von 38 und 60 Jahren, ...

mehr