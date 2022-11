Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Fahrgastkontrollen von SSB und Polizei

Stuttgart-Mitte (ots)

In der Nacht zum Samstag (12.11.2022) haben Polizeibeamte gemeinsam mit dem Kontrollpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG Kontrollen an den Haltestellen durchgeführt. Zwischen 20.30 Uhr und 03.00 Uhr kontrollierten sie die Fahrgäste an den Stadtbahnhaltestellen Neckartor und Charlottenplatz sowie der dortigen Nachtbushaltestellen. Insgesamt überprüften wurden über 5600 Personen, von denen 650 keinen gültigen Fahrausweis vorweisen konnten, überprüft. Die Polizei unterstützte das Prüfpersonal bei 170 Personen, um die Personalien derjenigen festzustellen, die keine Ausweispapiere bei sich hatten. An der Haltestelle Charlottenplatzes nahmen die Beamten gegen 01.00 Uhr einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest, der die Kontrollen mehrfach gestört hatte. Der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende 32-Jährige erhielt gegen 01.00 Uhr einen Platzverweis, nachdem er auf einem Bahnsteig mehrfach die SSB-Kontrollen gestört hatte. Er kam der Aufforderung jedoch nicht nach und verweigerte in der Folge die Angabe seiner Personalien. Zudem beleidigt er die eingesetzte Polizeikräfte. Als er anschließend vorläufig festgenommen werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Zwei 26 und 27 Jahre alte Beamte erlitten dabei leichte Verletzungen. Ein weiterer 38- jähriger Beamter erlitt schwere Verletzungen und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen in Gewahrsam und setzten ihn anschließend wieder auf freien Fuß.

