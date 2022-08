Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Betrunkener Fahrer rammt fast Kinderwagen

Barth (ots)

Am Donnerstag, dem 11. August 2022 meldete eine Augenzeugin gegen 19:30 Uhr den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Die 18-jährige deutsche Hinweisgeberin teilt mit, dass ein PKW Opel in der Chausseestraße in Barth in starken Schlangenlinien fuhr und fast mit ihr und dem Kinderwagen ihrer zehn Monate alten Tochter kollidierte. Das Fahrzeug fuhr auf ein Gelände in der Chausseestraße und parkte dort.

Die eingesetzten Beamten des Polizeirevieres Barth konnten den 39-jährigen Deutschen kontrollieren. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Alkoholisierung von 1,95 Promille. Ein Arzt entnahm zur Beweissicherung eine Blutprobe.

Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

