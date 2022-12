Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Autoaufbrüche - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Durch Einschlagen der seitlichen Autoscheiben gelangten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20./21.12.2022, und von Mittwoch auf Donnerstag, 21./22.12.2022, in mehrere Fahrzeuge und durchsuchten diese. Die Fahrzeuge standen in der Hebelstraße, Friedrich-Hecker-Straße, der Straße "Am Stadtgraben" und der Wallstraße. Handschuhfächer und Mittelkonsolen wurden durchsucht. In beiden Nächten waren es jeweils vier aufgebrochene Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die in den beiden Nächten in den oben genannten Straßen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

