Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Simson geflüchtet - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am 11.05.2022, gegen 20:25 Uhr wollten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha einen Mopedfahrer in der Ohrdrufer Straße kontrollieren. Der Herr entzog sich der Kontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Ohrdrufer Straße und die Ortsstraße in Richtung Schnepfenthal. Kurz vor dem Bahnübergang Schnepfenthal nutzte der Fahrzeugführer den Klostermühlenweg um sich weiterhin der Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach den beiden Gebäuden der hiesigen Kinderheime endet der Klostermühlenweg auf einer Lichtung. In diesem Bereich gefährdete der Fahrzeugführer einen bisher unbekannten männlichen Wanderer. Dieser, als auch weitere Zeugen, die durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei Polizei Gotha (03621-781124), unter Angabe der Vorgangsnummer 0111131/2022, zu melden. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten letztlich zur Identifizierung des 15 Jahre alten Mopedfahrers. Gegen ihn wird u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (db)

