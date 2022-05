LPI-GTH: Fahrradfahrer gestützt

Ilmenau (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 13.50 Uhr in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich der Kreuzung Poststraße/Karl-Liebknecht-Straße stieß die 65 Jahre alte Fahrerin eines Audi mit dem BMW einer 46-Jährigen zusammen. Die Audifahrerin flüchtete anschließend vom Unfallort, stoppte jedoch im Bereich eines Parkplatzes am Oberweg. Beamte der Polizei wurden auf den Unfall aufmerksam und so konnte die Identität der flüchtenden Fahrerin festgestellt ...

mehr