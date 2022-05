Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13.50 Uhr in der Poststraße zu einem Verkehrsunfall. Im Bereich der Kreuzung Poststraße/Karl-Liebknecht-Straße stieß die 65 Jahre alte Fahrerin eines Audi mit dem BMW einer 46-Jährigen zusammen. Die Audifahrerin flüchtete anschließend vom Unfallort, stoppte jedoch im Bereich eines Parkplatzes am Oberweg. Beamte der Polizei wurden auf den Unfall aufmerksam und so konnte die Identität der flüchtenden Fahrerin festgestellt werden. Hierbei zeigte sich, dass sie offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Es folgte die Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerschein. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 6.000 Euro. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Die Dame erwarten jetzt mehrere Verfahren. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell