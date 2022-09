Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Ein Schwerverletzter nach Entstehungsbrand im Bewohnerzimmer

Mettmann (ots)

Die Feuerwehr Mettmann wurde am Samstagmittag durch die automatische Brandmeldeanlage eines Seniorenwohnheims an die Seibelstraße alarmiert. Noch auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Information, dass bei einem Bewohner die Sauerstoffmaske Feuer gefangen hatte, der Entstehungsbrand aber durch das Personal gelöscht werden konnte. Der Bewohner wurde durch das Brandereignis schwer verletzt. Die eintreffenden Einsatzkräfte führten eine Nachkontrolle im betroffenen Zimmer durch und übergaben den Patienten zur Erstversorgung an den Rettungsdienst. Aufgrund des Lagebildes hatte die Leitstelle des Kreises Mettmann bereits einen Rettungshubschrauber mitalarmiert, der kurze Zeit später auf dem durch die Feuerwehr und Polizei abgesicherten Busparkplatz landen konnte. Nach Absprache mit dem Rettungsdienst wurde der Patient über die in Anleiterbereitschaft positionierte Drehleiter aus dem Gebäude verbracht und an die Besatzung des Rettungshubschraubers übergeben. Dieser flog den Patienten in eine Spezialklinik nach Duisburg.

Noch während des laufenden Einsatzes wurden durch weitere alarmierte Kräfte der Feuerwehr in einem anderen Seniorenwohnheim 4 eingeschlossene Personen aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit. Da diese Personen alle wohl auf waren, musste der ebenfalls entsendete Rettungsdienst nicht tätig werden.

