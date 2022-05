Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Ausgetretene Betriebsmittel auf Bahngelände

Mettmann (ots)

Am 06.05.2022 wurde die Feuerwehr Mettmann gegen 09:00 Uhr mit dem Stichwort Ölunfall zum Bahnhof Mettmann Stadtwald alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Zug der Regio-Bahn eine größere Menge an Betriebsmitteln verloren hatte. Da der genaue Umfang und die Auswirkungen zunächst unklar waren, wurde der Zugverkehr zeitweise eingestellt. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass es sich bei dem ausgetretenen Stoff um Kühlmittel handelte. In Absprache mit dem Umweltamt konnte der Bahnverkehr wieder aufgenommen werden. Ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, ist derzeit noch unklar und wird in den kommenden Tagen über einen Sachverständigen geklärt.

Der Einsatz war gegen 11:00 Uhr beendet.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Mettmann, die Polizei, das Umweltamt des Kreis Mettmann sowie der Bergisch Rheinische Wasserverband.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell