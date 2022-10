Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (23.10.2022) in der Wallensteinstraße einen Roller gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 0.30 Uhr und 14.00 Uhr den Motorroller der Marke Longjia, der auf dem Parkplatz des 49-jährigen Besitzers geparkt war. An dem Motorroller, der einen Wert von zirka 800 Euro hat, war zur Tatzeit kein Versicherungskennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

